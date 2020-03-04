Рада проголосовала за отставку Гончарука

Верховная Рада одобрила заявление об отставке Алексея Гончарука с должности премьер-министра Украины.
На внеочередном заседании в среду соответствующее решение поддержало 353 народных депутата.
В своем завершительном слове Гончарук подчеркнул, что в его правительстве «не крали и системно боролись с коррупцией с первого до последнего дня».
Он обратил внимание на то, что за последнее время на правительство вылилось много грязи за его деятельность, и поблагодарил министров за то, что они выдержали это давление.
«Я считаю, что у нас очень хороший президент, что он очень честный человек. За все время я не получал от него ни одной незаконной команды, не было даже намеков на какую-то нечестную игру», — сказал премьер.
Гончарук выразил уверенность, что курс деятельности в новом правительстве сохранится.
«Шесть месяцев — это очень короткий срок для оценки работы какого-либо правительства, но я уверен, что украинцы уже ощущают нашу работу, например в своих платежках. Мы на самом деле сделали очень много», — подытожил он.
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