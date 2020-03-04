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Зеленский объяснил, что не так с нынешним правительством

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Зеленский объяснил, что не так с нынешним правительством

Президент Украины Владимир Зеленский признает, что правительство под руководством Алексея Гончарука имеет определенные достижения в своей работе, но также и целый ряд ошибок, которые не могут устраивать граждан Украины.

«Все прекрасно понимают: главный вопрос — это деятельность Кабинета министров Украины. Будем объективными — это правительство имеет достижения. Это снижение инфляции, учетные ставки НБУ, борьба с теневыми рынками, в частности игорный бизнес и нелегальные АЗС, это начало приватизации государственных предприятий, которые разворовывались все эти годы, это кредиты малому и среднему бизнесу. Уменьшение роли государства в экономике», — сказал Зеленский, выступая в Верховной Раде в среду.

В этом контексте он продолжил: «Но правда в том, что сегодня украинцам этого мало».

По его словам, правительство Гончарука «было правительством новых лиц, но лиц мало, нужны новые мозги, новые сердца».

«Это правительство знает, что делать, но знать мало, необходимо делать», — сказал президент.

Зеленский отметил, что за два месяца невыполнение бюджета составило почти 16 млрд гривен, 13 млрд грн. из них — это «провал поступлений от таможни».

«Бизнес обреченно сигнализирует, что контрабанда не исчезла», — сказал глава государства.

Еще одной проблемой правительства президент назвал падение производства в промышленности на 5%. «Оно продолжается четыре месяца подряд во всех секторах. Правительство не предоставило инструменты, которые стимулируют внутреннее производство и новые производственные мощности», — сказал он.

Еще одним негативным моментом работы правительства Гончарука Зеленский назвал коммунальные платежи.

«Люди запутались из-за хаоса с платежками в январе-феврале. (. . .) правительство практически провалило и разъяснительную кампанию, и работу с местной властью и монополистами, для того, чтобы люди во всех регионах ощутили уменьшение цифр в платежках», — заявил президент.

«Еще одна боль — ситуация с шахтерами и угольной отраслью. Прежде всего, речь о зарплатах шахтеров и сбыте украинского угля», — сказал Зеленский.

«Я не могу постоянно быть и психологом для людей, и кризисным менеджером для правительства, и коллектором, который требует честно заработанные деньги, и нянькой для профильного министра и заместителя», — заявил глава государства.

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Кроме того, он подчеркнул, что кабмин не решил вопрос пенсий.

«Реальный план относительно поднятия пенсий отсутствует. Большая часть пенсионеров получает меньше 2 тыс. грн., индексация пенсий не проведена», — сказал Зеленский.

«Нам не стыдно за это правительство, но мы бы хотели им гордиться. Так, это правительство сделало больше, чем все прошлые правительства вместе взятые, но это скорее минус предыдущим кабминам, а не плюс нынешнему», — отметил президент.

«Вчера в Верховную Раду продано заявление Гончарука с просьбой принять его отставку. Я прошу депутатов Украины дать оценку этому заявлению своим персональным голосованием», — сказал Зеленский.

Кабмин, Владимир Зеленский
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