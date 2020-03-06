Новый глава МИД допустил переговоры с РФ об авиасообщении и возвращении послов

Взаимное возвращение послов между Украиной и Россией, а также восстановление авиасообщения между государствами могут быть предметом переговоров. Об этом заявил назначенный 4 марта министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
«Безусловно, стране необходимы две стратегии — деоккупации Донбасса и Крыма. Есть еще одна стратегия, которая фундаментальна для первых двух, — это привлечение инвестиций и возрождение украинской промышленности. ...Конечная цель одна — восстановление территориальной целостности Украины и выход страны-оккупанта с нашей территории. Все остальное — это предмет переговоров», — отметил Кулеба, отвечая в эфире телеканала «1+1» на вопрос о возможности возвращения послов и возобновления авиасообщения с Россией.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в феврале заявил, что Москва была бы не против вновь обменяться с Украиной послами. После этого на тот момент министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сказал, что Украина пока не намерена возвращать своего посла в Россию, хотя посольства и консульские службы в двух странах продолжают работу.
Прямое авиасообщение между Украиной и Россией было прекращено в октябре 2015 года.
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