В Италии за сутки от коронавируса умерли 168 человек

Число умерших в Италии за последние сутки от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, составило 168, достигнув в общей сложности 631. Общее число инфицированных на данный момент — 8514, вылечились свыше 1000 человек. Об этом заявил во вторник глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли.

При этом общее число заразившихся с момента начала вспышки заболевания достигло 10 149.

«На сегодняшний день у нас на 280 больше вылечившихся: всего 1004 человека. При этом за сутки скончались 168 человек, но я должен подчеркнуть, что коронавирус далеко не во всех случаях стал основной причиной смерти», — сказал Боррелли.

Число заразившихся за последние сутки составило 529, что намного меньше, чем в два предыдущих дня, когда число выявленных случаев росло более чем на 1,5 тыс.

С 10 марта в Италии введен карантин, предусматривающий запрет на передвижение и групповые встречи.