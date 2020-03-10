В Италии за сутки от коронавируса умерли 168 человек

Число умерших в Италии за последние сутки от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, составило 168, достигнув в общей сложности 631. Общее число инфицированных на данный момент — 8514, вылечились свыше 1000 человек. Об этом заявил во вторник глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли.
При этом общее число заразившихся с момента начала вспышки заболевания достигло 10 149.
«На сегодняшний день у нас на 280 больше вылечившихся: всего 1004 человека. При этом за сутки скончались 168 человек, но я должен подчеркнуть, что коронавирус далеко не во всех случаях стал основной причиной смерти», — сказал Боррелли.
Число заразившихся за последние сутки составило 529, что намного меньше, чем в два предыдущих дня, когда число выявленных случаев росло более чем на 1,5 тыс.
С 10 марта в Италии введен карантин, предусматривающий запрет на передвижение и групповые встречи.
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