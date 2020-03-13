Во Франции запретили проведение массовых мероприятий

Французское правительство запретило проведение публичных мероприятий с более чем 100 участниками. Об этом сообщил в пятницу премьер-министр Франции Эдуар Филипп в эфире телеканала TF1.

«Я проконсультировался по этому вопросу с со специалистами, а также с главами МВД и министерства здравоохранения, и мы решили снизить планку до 100 человек», — сказал он.

До настоящего времени действовало распоряжение французских властей об отмене собраний с числом участников свыше 1 тыс.