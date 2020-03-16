В Италии за сутки умерли почти 350 человек

Число умерших в Италии за последние сутки от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, составило 349. Всего с начала вспышки умерли более 2 тыс. человек, заявил в понедельник глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли.
Общее число инфицированных в стране на данный момент составляет 23 073, уточнил он. «Сегодня излечились 414 человек, общее число выздоровевших составляет 2749. Новых случаев заражений насчитывается 2470. Это меньше, чем вчера, но пока у нас нет данных из области Апулия и автономной провинции Тренто. Но в Ломбардии несколько снизился темп распространения», — сказал Боррелли. При этом из 349 летальных случаев 202 приходятся на Ломбардию, где 21 февраля была зафиксирована локальная вспышка заболевания.
Ранее сообщалось о 1809 умерших и 20 603 инфицированных. Всего с момента начала распространения коронавируса в Италии заразились почти 28 тыс. человек.
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