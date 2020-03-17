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За сутки в Украину вернулось более 50 тысяч украинцев

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За сутки в Украину вернулось более 50 тысяч украинцев

За минувшие сутки, — с полуночи 16 марта до полуночи 17 марта, — государственную границу Украины в целом пересекло почти 86,5 тыс. человек как на въезд, так и на выезд из страны, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

«Большинство из них — более 50 тыс. — это украинцы, которые возвращались домой из-за границы. При этом отметим, что среди более 13 тысяч иностранцев, которые пересекали границу, больше 10тыс. последовали на выезд. В въезде в нашу страну за сутки отказали почти 400 иностранцам», — говорится в обнародованном во вторник утром сообщении.

У пересекающих госграницу вместе с представителями санитарного контроля проводится опрос о состоянии здоровья и измерение температуры тела лиц, въезжающих в Украину.

«В общем, трафик на границе существенно снизился. Например, в предыдущие сутки, 15 марта, границу всего пересекло около 144 тысяч человек. В ближайшее время ожидается дальнейшее уменьшение передвижения людей и транспорта через границу», — говорится в сообщении.

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В Госпогранслужбе Украины напомнили, что с 16 марта ограничен пропуск в страну иностранцев. Также была приостановлена работа около сотни пунктов пропуска, введены ограничения на пропуск через КПВВ в зоне проведения ООС на Донбассе, а также с оккупированным Крымом. Кроме того, в полночь 17 марта в Украине временно прекратили международное пассажирское железнодорожное, воздушное и автомобильное (для автобусов) сообщение.

Госпогранслужба, коронавирус
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