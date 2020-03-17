Бизнес просит президента дать беспроцентные кредиты для выплаты зарплат сотрудникам

СЕО сети кинотеатров Multiplex Роман Романчук обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой организовать выдачу беспроцентных кредитов предприятиям сроком на шесть месяцев для обеспечения фонда заработной платы.
«В Украине наиболее уязвимым для бизнеса оказалось обеспечения фонда заработной платы. В то же время сотрудникам, которые ушли в отпуск за свой счет и которые были освобождены необходимо обеспечивать собственное существование и содержать свои семьи. Выход — это предоставление государством бизнеса беспроцентного кредита на шесть месяцев под целевое использование — обеспечение фонда заработной платы. Это позволит бизнесу сохранить рабочие места для своих сотрудников», — сказал в видеообращении к президенту Романчук.
Как указывается в официальном письме Multiplex, в индустрии кинотеатров в Украине под угрозой сокращения находятся более 2,5 тыс. человек, а финансовые убытки сектора за один месяц составят около 80 млн грн ($3 млн).
Для тех предприятий, которые не смогут обеспечить возврат денежных средств в течение полугода, может включаться процентная ставка.
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