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Бизнес просит президента дать беспроцентные кредиты для выплаты зарплат сотрудникам

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СЕО сети кинотеатров Multiplex Роман Романчук обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой организовать выдачу беспроцентных кредитов предприятиям сроком на шесть месяцев для обеспечения фонда заработной платы.

«В Украине наиболее уязвимым для бизнеса оказалось обеспечения фонда заработной платы. В то же время сотрудникам, которые ушли в отпуск за свой счет и которые были освобождены необходимо обеспечивать собственное существование и содержать свои семьи. Выход — это предоставление государством бизнеса беспроцентного кредита на шесть месяцев под целевое использование — обеспечение фонда заработной платы. Это позволит бизнесу сохранить рабочие места для своих сотрудников», — сказал в видеообращении к президенту Романчук.

Как указывается в официальном письме Multiplex, в индустрии кинотеатров в Украине под угрозой сокращения находятся более 2,5 тыс. человек, а финансовые убытки сектора за один месяц составят около 80 млн грн ($3 млн).

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Для тех предприятий, которые не смогут обеспечить возврат денежных средств в течение полугода, может включаться процентная ставка.

коронавирус
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