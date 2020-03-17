УЕФА перенес чемпионат Европы из-за коронавируса

Союз европейских футбольных ассоциаций принял решение перенести чемпионат Европы 2020 года на лето 2021 года из-за пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба Норвежского футбольного союза со ссылкой на УЕФА.
«Чемпионат Европы отложен до лета 2021 года. Об этом УЕФА сообщил во вторник на встрече с государствами-членами. Новые даты турнира — с 11 июня по 11 июля», — говорится в сообщении.
УЕФА во вторник проводит переговоры с представителями 55 федераций, входящих в союз, на которых обсуждается возможность проведение соревнований в условиях пандемии коронавируса.
Матчи чемпионата Европы 2020 года должны пройти в 12 городах.
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