Власти уже заговорили о продлении карантина

Министерство здравоохранения будет принимать решение о продлении карантина или усилении ограничительных мер в зависимости от эпидемической ситуации, сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в ходе брифинга в Киеве во вторник.

"Карантин будет длиться с учетом эпидемической ситуации в странах ЕС, наших странах-соседях, а также эпидемической ситуации в Украине. В то же время мы не исключаем возможности, что в случае массового распространения заболеваемости на территории Украины могут быть добавлены меры реагирования. Поэтому о возможности продления карантина Минздрав будет выходить с позицией к Кабмину ближе к дате завершения действующего карантина",- сказал он.

"Что касается введения чрезвычайного положения, мы будем внедрять все меры, чтобы избежать распространения коронавируса на территории Украины ",- добавил замминистра.