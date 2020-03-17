Власти уже заговорили о продлении карантина

Министерство здравоохранения будет принимать решение о продлении карантина или усилении ограничительных мер в зависимости от эпидемической ситуации, сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в ходе брифинга в Киеве во вторник.
"Карантин будет длиться с учетом эпидемической ситуации в странах ЕС, наших странах-соседях, а также эпидемической ситуации в Украине. В то же время мы не исключаем возможности, что в случае массового распространения заболеваемости на территории Украины могут быть добавлены меры реагирования. Поэтому о возможности продления карантина Минздрав будет выходить с позицией к Кабмину ближе к дате завершения действующего карантина",- сказал он.
"Что касается введения чрезвычайного положения, мы будем внедрять все меры, чтобы избежать распространения коронавируса на территории Украины ",- добавил замминистра.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016