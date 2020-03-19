Издатели журнала Playboy прекращают регулярный выпуск его печатной версии

Компания Playboy Enterprises, которая издает мужской журнал Playboy, намерена прекратить регулярный выпуск его печатной версии в США, в том числе в свете распространения нового коронавируса. Об этом говорится в сообщении руководителя данной фирмы Бена Кона, опубликованном в среду на сайте для публичных объявлений Medium.

Кон дал высокую оценку качеству печатной версии журнала, однако подчеркнул, что ее получает «лишь часть поклонников» издания. Он отметил, что весенний номер журнала, который выйдет в течение недели, будет «последним печатным изданием» от Playboy Enterprises в США в текущем году. Ранее печатная версия журнала выходила один раз в сезон. По словам главы Playboy Enterprises, это решение принято, в частности, на фоне вызванных распространением нового коронавируса «помех в производстве контента и в цепочке поставок».

Кон подчеркнул, что сетевая версия издания по-прежнему будет выходить. По его словам, в 2021 году Playboy Enterprises также выпустит «свежие и инновационные печатные предложения в различных новых формах». В их число, по его словам, могут войти «специальные выпуски».

В 2018 году газета The Wall Street Journal сообщила, что издатели Playboy могут полностью отказаться от выпуска его печатной версии. Газета отмечала, что печатная версия мужского журнала является убыточной, а его тираж постоянно сокращался.

Первый выпуск журнала Playboy вышел в США в декабре 1953 года. На его обложке была Мэрилин Монро. Тираж первого номера составил 70 тыс. экземпляров. Журнал сразу завоевал популярность, за первую неделю было продано три четверти тиража.