НБУ сегодня проведет аукцион по продаже наличных евро

Национальный банк Украины закупил часть наличной иностранной валюты в евро и планирует в четверг провести аукцион по ее продаже за безнал, сообщил заместитель главы НБУ Олег Чурий на он-лайн совещании с топ-менеджерами наибольших украинских банков 18 марта.
«Банки имеют валютную ликвидность сегодня, она на корсчетах. Однако наличности не хватает из-за перебоев с авиасообщением. В ближайшее время этот вопрос будет решен: мы уже закупили часть валютной наличности в евро и планируем завтра провести аукцион по продаже наличной валюты за безнал», — цитирует слова Чурия пресс-служба Нацбанка на сайте регулятора в четверг.
Замглавы центробанка добавил, что ведется работа контрагентами из США, чтобы доставить «большую партию» в долларах.
На столичном наличном рынке курс евро к четвергу стабилизировался на уровне около 29,6-30,2 грн/EUR1 (покупка-продажа), на «сером рынке» — 29,8-30,1 грн/EUR1.
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