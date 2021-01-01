Гривна за год упала на 20% к доллару и на 30% к евро

Официальный курс гривны к доллару за 2020 календарный год снизился на 19,3% с 23,69 гривны 1 января 2020 года до 28,27 гривны 31 декабря 2020 года.
Об этом говорится в данных на официальном сайте Национального банка.
Самый высокий курс гривны к доллару в 2020 году был зафиксирован 1-7 января — 23,69 гривны. Самый низкий — 28,6 гривны — 4 ноября.
Официальный курс евро по состоянию на 1 января 2021 года составляет 34,74 гривны, тогда как год назад составлял 26,42 гривны.
За год гривна ослабилась к европейской валюте на 31,5%.
Напомним, что за 2019 календарный год официальный курс гривны к доллару повысился на 16,9%, к евро — на 20%.
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