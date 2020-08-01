За месяц доллар подорожал на гривну, а евро на 2,5 гривны

За июль официальный курс гривны к доллару просел с 26,66 гривны за доллар до 27,69.

Об этом говорится в данных НБУ.

Наиболее «дорогим» за месяц доллар был 25 и 26 июля — 27,87 гривны, наиболее «дешевым» — 1 июля — 26,66 гривны.

Официальный курс гривны к евро ослаб почти на 2,69 гривны: 1 июля курс составлял 29,86 грн, а уже 29-го — 32,45 грн.

Наиболее «дорогим» за месяц евро было 28-го августа — 32,6 гривны, а наиболее «дешевым» — 1 июля — 29,86 грн.

Напомним, в июле Национальный банк выкупил на межбанковском валютном рынке 130 миллионов долларов, а продал для сглаживания чрезмерных колебаний на валютном рынке 498,7 миллиона долларов.