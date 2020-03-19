Биолог рассказала, когда прекратится пандемия коронавируса

Процесс эволюции нового коронавируса в организме человека, а также возникновение иммунитета к нему у 70% населения страны являются естественными условиями прекращения эпидемии, сообщила РИА Новости доктор биологических наук, профессор Школы Системной Биологии GMU (США) Анча Баранова.

«Прекращение эпидемии — это два процесса. Один процесс — это процесс эволюции вируса. Мы знаем, что в новом хозяине — а человек новый хозяин для вируса — происходит ослабление вируса. Мы его наблюдали на других вирусах, в том числе коронавирусах. Вирус летучей мыши попал в человека, переход от человека к человеку сопровождается мутациями вируса, и они, как правило, ослабляют вирус. Происходит коэволюция вируса, чтобы он мог более-менее сосуществовать с человеком. Этот вирус сейчас к нам приспосабливается. Сколько времени это займет, неизвестно», — сказала Баранова.

Второй процесс, по ее словам, это приобретение иммунитета людьми, то есть прохождение процесса естественной вакцинации.

Баранова пояснила, что когда около 70% населения страны переболеет коронавирусом, то в популяции появится необходимая прослойка людей с антителами, которые способны побороть вирус. В этом случае заражение уже не будут таким массовым — у всех будет иммунитет.