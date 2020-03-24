Цена золота резко пошла вверх

Стоимость золота на торгах растет на 7,2% - до $1679,7 за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов биржи Comex. В пике стоимость драгоценного металла достигала $1698 за тройскую унцию.

Стоимость контрактов на серебро дорожает на 6,8% - до $14,16 за унцию.