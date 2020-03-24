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Социологи рассказали, что украинцев беспокоит больше всего во время эпидемии

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Социологи рассказали, что украинцев беспокоит больше всего во время эпидемии

В период распространения коронавируса украинцев больше всего беспокоят проблемы здоровья близких.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии «Как украинцы соблюдают условия карантина».

Так, респондентов просили указать три проблемы и сложности, которые их сейчас беспокоят больше всего.

«Как видим, на первом месте, естественно, проблемы здоровья близких (65%), свое здоровье (32%) и неопределенность ситуации (46%), далее финансовые трудности (29%) и сложность находиться дома (28%), отсутствие городского транспорта (15%)», — говорится в результатах опроса.

В то же время, угроза потерять работу беспокоит 9% опрошенных, а неоплачиваемый отпуск — 7%.

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Киевский международный институт социологии (КМИС) с 21 до 24 марта 2020 года провел опрос на онлайн панели Inpoll. Всего было опрошено 402 респондента, проживающих во всех регионах Украины (на подконтрольных территориях) по квотной выборке, которая репрезентативна для городского населения Украины в возрасте от 18 лет пользуются Интернетом (примерно 80% городского населения).

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0.95 и без учета дизайн—эффекта) не превышает 5%.

опрос, коронавирус
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