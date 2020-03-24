Социологи рассказали, что украинцев беспокоит больше всего во время эпидемии

В период распространения коронавируса украинцев больше всего беспокоят проблемы здоровья близких.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии «Как украинцы соблюдают условия карантина».
Так, респондентов просили указать три проблемы и сложности, которые их сейчас беспокоят больше всего.
«Как видим, на первом месте, естественно, проблемы здоровья близких (65%), свое здоровье (32%) и неопределенность ситуации (46%), далее финансовые трудности (29%) и сложность находиться дома (28%), отсутствие городского транспорта (15%)», — говорится в результатах опроса.
В то же время, угроза потерять работу беспокоит 9% опрошенных, а неоплачиваемый отпуск — 7%.
Киевский международный институт социологии (КМИС) с 21 до 24 марта 2020 года провел опрос на онлайн панели Inpoll. Всего было опрошено 402 респондента, проживающих во всех регионах Украины (на подконтрольных территориях) по квотной выборке, которая репрезентативна для городского населения Украины в возрасте от 18 лет пользуются Интернетом (примерно 80% городского населения).
Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0.95 и без учета дизайн—эффекта) не превышает 5%.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016