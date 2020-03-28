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В США число заболевших растет вдвое быстрее, чем в остальном мире

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В США число заболевших растет вдвое быстрее, чем в остальном мире

Количество случаев заражения коронавирусом в мире увеличивается вдвое каждые шесть дней, а на территории Соединенных Штатов — каждые три дня. Такую статистику привел в пятницу на веб-семинаре в Экономическом клубе Вашингтона профессор университета Джонса Хопкинса Пол Ротман.

«Темпы роста достаточно высокие, — отметил он. — В мире в целом, согласно вчерашним данным, количество случаев увеличивается вдвое каждые шесть дней. В США это три дня. То есть каждые три дня в США, в том числе в городской агломерации Балтимора и Вашингтона, количество случаев увеличивается вдвое.

По его словам, темпы распространения заболевания в США соответствуют тем, что наблюдались ранее в Италии. В связи с этим, согласно его прогнозу, на территории страны в ближайшее время следует ожидать значительного роста случаев заражения.

По мнению Ротмана, отменять введенные в США из-за распространения коронавируса санитарные ограничения пока что слишком рано, а дать определенный ответ о том, когда это можно будет сделать — сейчас невозможно. «Мы думаем, что сейчас делать это — слишком рано, а установить какую-либо дату — я думаю, невозможно», — отметил он, отвечая на вопрос о планах властей в ближайшее время вернуть людей на работу.

В среду президент США Дональд Трамп подтвердил, что хотел бы к пасхальным праздникам, приходящимся на 12 апреля, хотя бы частично возобновить работу частного сектора США, в значительной степени остановленную из предосторожностей ввиду вспышки коронавируса. При этом глава администрации заверил, что будет учитывать рекомендации медиков, в том числе координатора Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Деборы Биркс и директора американского Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи.

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В пятницу Трамп сообщил, что в начале следующей недели примет решение о том, снимать ли санитарные ограничения в некоторых частях страны. Он подчеркнул при этом, что в отношении штата Нью-Йорк ограничения точно отменяться не будут, поскольку там ситуация сейчас наиболее опасная. Однако они могут быть сняты в других регионах, которые были затронуты пандемией не до такой степени.

Отметим, что в пятницу количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Соединенных Штатах превысило 100 тыс. Дональд Трамп объяснил выход Соединенных Штатов на первое место в мире по числу выявленных случаев заражения коронавирусом хорошо функционирующей системой тестирования.

США, коронавирус
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