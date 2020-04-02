Число жертв коронавируса в США превысило 5 тысяч человек

В США зафиксировали 5116 смертей пациентов с коронавирусом, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.

Общее число зараженных, согласно его информации, увеличилось до 215 417 человек. Накануне было известно о 4476 погибших. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в штате Нью-Йорк, где вирус обнаружили у 83,9 тыс. человек.

США лидируют по количеству заболевших COVID-19. На втором месте находится Италия (более 110,5 тыс. человек), а на третьем — Испания (свыше 104,1 тыс. человек). Китай, который изначально был эпицентром вируса, по числу зараженных сместился на четвертое место (там насчитывается 82,3 тыс. зараженных).

Напомним, ранее американский президент Дональд Трамп заявлял, что гибель 200 тыс. в США можно считать «хорошим сценарием», поскольку ему сообщали о росте количества умерших до 2,2 млн человек.