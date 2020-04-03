В Киеве завершают отопительный сезон

С воскресенья, 5 апреля, завершается отопительный сезон в Киеве, заявил мэр столицы Виталий Кличко.
«Хочу сообщить, что в воскресенье, 5 апреля, мы начнем процесс отключения отопления в жилых домах нашего города», — сказал Кличко в пятницу на онлайн-брифинге.
Кличко отметил, что, согласно прогнозам синоптиков, на предстоящей неделе ожидается потепление — среднесуточная температура поднимется выше 8 градусов.
По его словам, для отключения отопления в столице понадобится максимум два-три дня.
«Отмечу: уже не первый год город заканчивает отопительный сезон раньше традиционного, как прописано, 15 апреля, чтобы киевляне смогли сэкономить средства», — подчеркнул мэр.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016