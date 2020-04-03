В Киеве завершают отопительный сезон

С воскресенья, 5 апреля, завершается отопительный сезон в Киеве, заявил мэр столицы Виталий Кличко.

«Хочу сообщить, что в воскресенье, 5 апреля, мы начнем процесс отключения отопления в жилых домах нашего города», — сказал Кличко в пятницу на онлайн-брифинге.

Кличко отметил, что, согласно прогнозам синоптиков, на предстоящей неделе ожидается потепление — среднесуточная температура поднимется выше 8 градусов.

По его словам, для отключения отопления в столице понадобится максимум два-три дня.

«Отмечу: уже не первый год город заканчивает отопительный сезон раньше традиционного, как прописано, 15 апреля, чтобы киевляне смогли сэкономить средства», — подчеркнул мэр.