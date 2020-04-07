В Италии от коронавируса умерли почти 100 врачей, заболели более половины медсестер

Вследствие заболевания коронавирусом в Италии умерли 94 врачей с начала его вспышки в стране.
Об этом сообщает ANSA со ссылкой на Федерацию врачей Италии (FNOMCEO).
«Количество умерших от коронавируса среди итальянских врачей выросло до 94 после гибели еще пятерых», — говорится в сообщении.
Как заявили в Федерации медсестер, с начала пандемии COVID-19 в стране погибли уже также 28 медсестер.
В целом сейчас выявлено 6549 случаев коронавируса среди медсестер, что составляет 52% от всех медработников в Италии.
Ранее стало известно о 73 погибших врачах.
Напомним, что по состоянию на утро 7 апреля в мире всего зафиксировано почти 1,35 млн случаев инфицирования COVID-19, из них 75 тыс. человек умерли, более 285 тыс. выздоровели.
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