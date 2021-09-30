Войти
Правительство предоставит регионам субвенцию для сохранения тарифов
официально
Правительство предоставит регионам субвенцию для сохранения тарифов
Закон о деолигархизации повторно направят в Венецианскую комиссию
парламент
Закон о деолигархизации повторно направят в Венецианскую комиссию

Читай
бесплатно!
Разделы

Интересы

резонанс
RSS

В Финляндии начнут прививать от коронавируса норок

196
В Финляндии начнут прививать от коронавируса норок

Финские заводчики пушных зверей первыми в ЕС начнут вакцинировать норок от коронавируса. Об этом сообщается в распространенном в четверг заявлении Финской ассоциации заводчиков пушных зверей (FIFUR).

«Финская пушная промышленность станет первым оператором в ЕС, который будет вакцинировать животных против коронавируса», — сказала глава FIFUR Марья Тиура.

В организации указали, что Финское агентство продуктов питания выдало разрешение на применение вакцины для норок, разработанной FIFUR совместно с группой ученых Хельсинкского университета. Вакцина получила название FurcoVac и является экспериментальным препаратом, соответствующим требованиям властей, предъявляемым к подобным лекарствам.

Создание вакцины началось осенью 2020 года с целью предотвратить возможное распространение вируса на финских фермах.

Читайте также: Geely создаст сеть станций быстрой замены батарей электрокаров

Препарат FurcoVac был протестирован в университетской лаборатории и на одном из финских зверохозяйств, иммунный ответ у животных оказался на достаточном уровне. В отличие от Дании и Нидерландов, где большое количество животных пришлось усыпить, в Финляндии к настоящему моменту не было зафиксировано ни одного случая коронавируса у пушных зверей.

Финляндия, коронавирус, норки
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 30 сентября 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Как нужно дискутировать об украинской экономике

Как должна проходить дискуссия о путях развития экономики Украины, если бы она ориентировалась на общепризнанные научно-теоретические разработки?
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Социология на службе у реформаторов

На днях широкой публике был представлен отчет о социологическом исследовании проведенном Фондом «Демократические Инициативы» имени Илька Кучерива и социологической службой Центра имени Александра Разумкова. На этот раз опрос общественного мнения касался ситуации в судебной системе. Результаты опроса полностью совпали с представлениями спонсоров о путях дальнейшего ее реформирования.
Сергей Лямец
Сергей Лямец
журналист

Кого волнует то, что Зеленский не взял Кубракова на встречу с Байденом

Уважаемые люди заметили, что Зеленский не взял Кубракова на встречу с Байденом. Мол, за министром транспорта - коррупционный шлейф. Ой, что будет? Ничего не будет. Смотрите не на слова, а на дела.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016