В Финляндии начнут прививать от коронавируса норок

Финские заводчики пушных зверей первыми в ЕС начнут вакцинировать норок от коронавируса. Об этом сообщается в распространенном в четверг заявлении Финской ассоциации заводчиков пушных зверей (FIFUR).
«Финская пушная промышленность станет первым оператором в ЕС, который будет вакцинировать животных против коронавируса», — сказала глава FIFUR Марья Тиура.
В организации указали, что Финское агентство продуктов питания выдало разрешение на применение вакцины для норок, разработанной FIFUR совместно с группой ученых Хельсинкского университета. Вакцина получила название FurcoVac и является экспериментальным препаратом, соответствующим требованиям властей, предъявляемым к подобным лекарствам.
Создание вакцины началось осенью 2020 года с целью предотвратить возможное распространение вируса на финских фермах.
Препарат FurcoVac был протестирован в университетской лаборатории и на одном из финских зверохозяйств, иммунный ответ у животных оказался на достаточном уровне. В отличие от Дании и Нидерландов, где большое количество животных пришлось усыпить, в Финляндии к настоящему моменту не было зафиксировано ни одного случая коронавируса у пушных зверей.
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