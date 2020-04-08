Путин пообещал россиянам победить коронавирусом как печенегов и половцев

Россия одержит победу над коронавирусной инфекцией COVID-19 так же, как ранее победила остальных врагов, заявил, обращаясь к населению страны, президент РФ Владимир Путин.
«Все проходит, и это пройдет. Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы, — со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы все преодолеем», — сказал Путин.
Президент РФ сказал, что понимает проблемы жителей страны, чей привычный ритм жизни оказался нарушен из-за распространения инфекции, а на людей давит серьезный груз финансовых, бытовых, других житейских проблем. Однако выбора нет, достижение перелома в борьбе с COVID-19 зависит от того, насколько ответственно подойдут к задаче миллионы россиян, отметил Путин.
«Это не простые, не пустые пафосные слова, а наша реальность, когда лучшие качества каждого из вас нужны и востребованы», — добавил российский президент.
В своем выступлении, которое предшествовало совещанию с главами регионов, Путин заявил о новых мерах поддержки экономики страны и ее граждан. Он также предупредил, что определяющими для развития эпидемиологической ситуации в России будут «ближайшие две-три недели», в течение которых потребуется предельная концентрация всех ресурсов и самое строгое выполнение рекомендаций врачей и профилактических мер.
Напомним, что за последние сутки в России выявили 1175 случаев заражения COVID-19.
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