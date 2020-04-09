В штате Нью-Йорк число жертв коронавируса поставило новый рекорд

В штате Нью-Йорк установлен очередной рекорд по числу смертей от коронавируса — за сутки скончались 799 человек, накануне эта цифра составляла 779, заявил на пресс-конференции губернатор штата Эндрю Куомо.
«Число смертей растет. Мы потеряли вчера 799 человек», — сказал Куомо, отметив, что эта цифра будет расти.
По данным на 7 апреля, в штате скончались 779 человек, на 6 апреля — 731, на 5 апреля — 599, на 4 апреля — 594 человека, на 3 апреля — 630 человек.
По словам губернатора, есть и улучшающиеся показатели: за сутки снизилось число случаев, когда пациентов подключали к аппарату ИВЛ, меньше людей поступали в отделения интенсивной терапии, снизилось число госпитализированных.
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