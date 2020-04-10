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Еще 9000 украинцев за границей хотят вернуться на Родину

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Еще 9000 украинцев за границей хотят вернуться на Родину

15 тыс. 369 граждан Украины зарегистрировались в программе «Защита» Министерства иностранных дел Украины, из них 8 тыс. 850 человек настаивают на возвращении в Украину, сообщил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.

«По состоянию на сейчас у нас немного увеличилось количество граждан, которые обратились за помощью к посольствам и консульствам, фактически стали участниками программы „Защита“, это 15 тыс. 369 граждан. Еще в начале этой недели их было 14 тыс. с копейками, потому у нас в районе одной тысячи есть увеличение», — сказал он на онлайн-брифинге в пятницу.

Министр отметил, что более 6 тыс. украинцев готовы оставаться за границей и ожидать завершения карантина.

«6 тыс. 230 лиц готовы оставаться за границей, они будут находиться на постоянной связи с посольствами, консульствами, будут получать необходимую помощь. 8 тыс. 850 человек настаивают на возвращении в Украину», — добавил он.

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Кулеба напомнил, что правительство Украины приняло решение о том, что возвращение украинцев будет происходить при условии прохождения обсервации.

МИД, Дмитрий Кулеба, коронавирус
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