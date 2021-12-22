Кулеба рассказал, чем МИД будет заниматься в 2022 году

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба определил шесть тем, на которых будет сосредоточена работа иностранных дипломатических учреждений Украины в 2022 году, среди них, в частности, укрепление обороноспособности государства, развитие Крымской платформы и укрепление отношений с ключевыми партнерами.
Как сообщает пресс-служба МИД Украины, соответствующий список Кулеба огласил во время заключительной сессии конференции послов Украины «Дипломатия 30. Стратегия сильного государства».
Уточняется, что украинские дипломаты в 2022 году будут работать над укреплением безопасности и обороноспособности Украины, противодействием агрессии РФ; практическом внедрении Стратегии внешнеполитической деятельности Украины, Азиатской и Африканской стратегий МИД; внедрении цифровой платформы NAZOVNI для создания новых экономических возможностей для украинских компаний-экспортеров на внешних рынках; развитии Крымской платформы как эффективного и постоянно действующего международного формата для возвращения Крыма и противодействия угрозам российской оккупации полуострова; чествованием на должном международном уровне 90-й годовщины Голодомора 1932-1933 годов; укреплением отношений с ключевыми партнерами Украины.
«Министр подчеркнул: активные действия на опережение, поиск нестандартных решений, скорость и результативность критически важны для эффективной защиты дипломатической системой национальных интересов Украины, продвижения украинского повестки дня, помощи украинскому бизнесу, защиты прав и интересов граждан и противодействия внешним угрозам», — отмечают в МИД.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016