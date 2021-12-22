Кулеба рассказал, чем МИД будет заниматься в 2022 году

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба определил шесть тем, на которых будет сосредоточена работа иностранных дипломатических учреждений Украины в 2022 году, среди них, в частности, укрепление обороноспособности государства, развитие Крымской платформы и укрепление отношений с ключевыми партнерами.

Как сообщает пресс-служба МИД Украины, соответствующий список Кулеба огласил во время заключительной сессии конференции послов Украины «Дипломатия 30. Стратегия сильного государства».

Уточняется, что украинские дипломаты в 2022 году будут работать над укреплением безопасности и обороноспособности Украины, противодействием агрессии РФ; практическом внедрении Стратегии внешнеполитической деятельности Украины, Азиатской и Африканской стратегий МИД; внедрении цифровой платформы NAZOVNI для создания новых экономических возможностей для украинских компаний-экспортеров на внешних рынках; развитии Крымской платформы как эффективного и постоянно действующего международного формата для возвращения Крыма и противодействия угрозам российской оккупации полуострова; чествованием на должном международном уровне 90-й годовщины Голодомора 1932-1933 годов; укреплением отношений с ключевыми партнерами Украины.

«Министр подчеркнул: активные действия на опережение, поиск нестандартных решений, скорость и результативность критически важны для эффективной защиты дипломатической системой национальных интересов Украины, продвижения украинского повестки дня, помощи украинскому бизнесу, защиты прав и интересов граждан и противодействия внешним угрозам», — отмечают в МИД.