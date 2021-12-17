Кулеба перечислил 10 побед украинской дипломатии в 2021 году

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал 10 побед дипломатии Украины в 2021 году.
«Первые за 30 лет стратегия внешнеполитической деятельности, азиатская и африканская стратегия, стратегия публичной дипломатии и коммуникационная стратегия МИД», — сказал Кулеба на онлайн-брифинге в пятницу.
По его словам, второй победой стало создание Крымской платформы, третьей — визит президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты и построение доверительных отношений с новой администрацией президента США Джозефа Байдена.
«Четвертое. Открытие новых экономических возможностей для украинских компаний, экспансия украинского экспорта. Пятое. Усиление украинского войска усилиями дипломатов», — отметил Кулеба.
Министр указал, что шестой победой стал запуск Ассоциированного трио и его признание со стороны ЕС, седьмой — деэскалация угроз по безопасности весной и мобилизация партнеров на разработку пакета сдерживания России сейчас.
«Восьмое. Эвакуация из Афганистана и Сектора Газа около тысячи людей. Девятое. Сохранение возможностей для путешествий украинцев Европой. Десятое. Гордость за Украину, которую мы укрепляли на протяжении этого года. Мы провели Саммит первых леди и джентльменов, привезли Конституцию Пилипа Орлика впервые в Украину, захватили позиции лидеров в противодействии дезинформации, обеспечили решение о возвращении скифского золота и внесение крымскотатарского орнамента орнек в список ЮНЕСКО», — рассказал Кулеба.
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