В Италии впервые за месяц менее 3000 новых заболевших

Число новых случаев заражения коронавирусом в Италии впервые с 13 марта опустилось ниже 3 тыс. за сутки. Согласно распространенным во вторник данным Департамента гражданской защиты страны, суточный прирост составил 2 972 случая, общее число инфицированных с начала эпидемии достигло 162 488.

В понедельник сообщалось о 159 516 случаях инфицирования.

При этом число летальных исходов за минувшие сутки снова превысило 600 — 602. Общее число жертв эпидемии в Италии превысило 21 тыс. человек.