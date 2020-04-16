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Государственный экспертный центр запустил ресурс о применении лекарств при COVID-19

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Государственный экспертный центр запустил ресурс о применении лекарств при COVID-19

Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения (ГЭЦ) запустил информационный ресурс о действии лекарственных средств, которые применяются во время профилактики и лечения COVID-19.

Как сообщается в пресс-релизе ГЭЦ, проект covid19.dec.gov.ua создан для распространения достоверной и экспертной информации, систематизированной экспертами ГЭЦ на основе данных ВОЗ и официальных госучреждений, включая регуляторные органы разных стран мира.

Ежедневно ресурс обрабатывает информацию из более 50 стран мира, страдающих от COVID- 19.

В настоящее время информационный ресурс состоит из пяти разделов: антисептики, жаропонижающие препараты, противовирусные средства, лекарства, влияющие на иммуннитет, и лекарства, которые применяются для неинфекционных заболеваний при COVID-19.

Информацию будут оперативно дополнять и обновлять новыми данными и результатами исследований, которые будут появляться.

По словам директора ГЭЦ Татьяны Думенко, приведенным в пресс-релизе, из-за распространения коронавирусной инфекции все страны сталкиваются с нехваткой доказательной базы и результатов длительных клинических испытаний лекарств, применяемых при лечении COVID-19.

«Наши эксперты оперативно собирают и анализируют те данные, которые мы можем получить на сегодня: из реальной врачебной практики различных стран, научных статей, рекомендаций органов здравоохранения, промежуточных выводов исследований. Это огромный массив информации, который эксперты ДЭЦ прорабатывают и предоставляют в Минздрав для использования в противодействии COVID 19», — сказала она.

При этом ГЭЦ подчеркивает, что при возникновении симптомов респираторного заболевания или подозрении на наличие коронавирусной инфекции необходимо обратиться к своему семейному врачу.

«Информационный ресурс covid19.dec.gov.ua призывает принимать все препараты, кроме антисептиков, после (телефонной) консультации с вашим семейным врачом и по его назначению», — напоминает ГЭЦ.

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Государственный экспертный центр — уполномоченная Министерством здравоохранения Украины специализированная экспертная организация в сфере доклинического изучения, клинических испытаний и государственной регистрации лекарственных средств.

ГЭЦ является головной организацией в сфере фармаконадзора, стандартизации медицинской помощи и медицинского, в том числе фармацевтического, обслуживание.

коронавирус
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