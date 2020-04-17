Пентагон готов в случае ухудшения ситуации эвакуировать Белый дом

Пентагон привел в состояние повышенной готовности одну из своих специальных оперативных групп с целью вывоза из Вашингтона руководства страны в случае ухудшения ситуации с распространением коронавируса. Об этом сообщил в четверг американский еженедельник Newsweek, подчеркнувший, что соответствующее распоряжение было отдано еще 16 марта.

Как пишет журнал, Объединенная оперативная группа столичного региона (JTF-NCR) насчитывает в общей сложности 10 тыс. военнослужащих и гражданских служащих Пентагона. Она подчиняется непосредственно министру обороны. Командовать группой назначен генерал-майор Омар Джонс.

Среди ее основных задач — обеспечить непрерывность работы правительства в том случае, если пандемия COVID-19 будет развиваться по самому негативному сценарию, «положение станет еще более катастрофичным и потребуется вмешательство военнослужащих», указывает Newsweek. В том числе рассматриваются и сценарии «возможных массовых беспорядков» в столице, что может привести к необходимости переброски президента США, членов администрации, высших чинов Пентагона и других федеральных ведомств в более безопасные места. Для этого предполагается, в частности задействовать многоцелевые вертолеты UH-60 Black Hawk. Две роты таких вертолетов из 106-го авиационного батальона Национальной гвардии, дислоцированного в штате Иллинойс, были переброшены поближе к Вашингтону — на базу Форт-Белвуар (штат Вирджиния).

«Мы — те самые силы быстрого реагирования... в столичном округе Колумбия, которые призваны помочь в эвакуации людей», — приводит журнал слова капитана Адама Ковалски из 106-го батальона. В то же время Newsweek цитирует неназванного представителя Пентагона: «Никто не хочет говорить о возможной эвакуации, особенно в ситуации, когда некуда перебираться». Он имеет в виду, что коронавирус уже распространился по всей территории Соединенных Штатов.

В минувшую среду мэр Вашингтона Мюриэл Боузер объявила о продлении в столице до 15 мая срока действия режима чрезвычайной ситуации в связи с пандемией. На тот момент в округе Колумбия было зарегистрировано 2 197 случаев заражения, умерли 72 человека. По оценкам местных специалистов, в Вашингтоне распространение COVID-19 может пойти по нью-йоркскому сценарию, где сложилась одна из самых тяжелых в стране ситуаций, а к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 887 человек.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США заразились более 671 тыс. человек, умерли свыше 33 тыс.