В России за сутки заразились почти 5000 человек

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 4 785 и сейчас составляет 36 793 человека во всех регионах страны. Выздоровело на данный момент 3 057 человек, 313 умерли, сообщили журналистам в субботу в местном оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусом инфекции.

«В России нарастающим итогом зарегистрировано 36 793 случая (+15%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За прошедшие сутки выписаны по выздоровлении 467 человек, за весь период — 3 057. За сутки умерло 40 пациентов с коронавирусом. За весь период по России умерло 313 человек», — говорится в сообщении штаба.

Новые 2 649 случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Москве, всего в столице РФ более 20 754 заразившихся.