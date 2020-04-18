«Укрзализныця» присоединилась к ликвидации пожаров в Житомирской области

«Укрзализныця» присоединилась к ликвидации масштабных пожаров в Житомирской области, сообщил на своей странице в Facebook министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.
«В стороне от вызовов инфраструктура никогда не стоит. Работники пожарной охраны „Укрзализныци“ присоединились к ликвидации масштабного пожара на Житомирщине. Для защиты железнодорожного полотна и грузов от огня, а также для пополнения водой автоцистерн на место происшествия был отправлен пожарный поезд со 120 тоннами воды», — отметил он.
По словам министра, к работе были привлечены личный состав поезда и члены добровольной пожарной дружины стрелковой команды «Коростень».
Пожарные провели работу по недопущению распространения огня на железнодорожные пути и заправили более десяти автоцистерн для тушения лесных пожаров.
Как сообщалось, Коростенская местная прокуратура начала досудебное расследование в уголовном производстве по факту уничтожения огнем лесных массивов на территории Овручского района Житомирской области.
Пожар начался 16 апреля днем от возгорания сухой травы неподалеку с. Рудня. Также очаги возгорания возникли и в других местах, вблизи сел — Острова, Девошин, Журба, Магдин и Личманы Овручского района, уничтожив около 40 домов. Далее огонь перекинулся и на лесные насаждения, вследствие чего возникли пожары крупных лесных массивов в ГП «Словечанский лесхоз АПК», ГП «Овручское специализированное лесное хозяйство», ГП «Словечанское лесное хозяйство», ГП «Овручское лесное хозяйство».
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