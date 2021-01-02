В Ровенской области спасатели потушили возгорание в пассажирском поезде

Спасатели не допустили пожара в электропоезде сообщением Николаев — Ивано-Франковск — Рахов, сообщило Главное управление Госслужбы по ЧС в Ровенской области в соцсети Фейсбук.
Сообщение о возгорании в поезде на станции Радивилов (Ровенская область) поступило на спецлинию «101» 2 января в 10.40.
Спасатели установили, что возгорание произошло в кузове в районе мотор-компрессора редуктора.
Жертв и пострадавших нет.
Поезд состоял из 12 вагонов, в которых находились 228 пассажиров и 26 проводников.
«Всех пассажиров эвакуировали сотрудники полиции вместе с сотрудниками железной дороги», — отмечается в сообщении.
К ликвидации пожара привлекались одна единица техники и семь спасателей ГСЧС.
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