В Киеве опасно дышать, власти призывают не выходить на улицу и не открывать окна

За прошедшие сутки в экосистемах Киева и области зафиксировано 37 пожаров травяного настила и торфяников, из-за чего в воздухе столицы зафиксировано превышение содержания продуктов горения, сообщает в субботу пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

«В Киеве произошло 4 пожара травяного настила общей площадью 1,3 Га, в настоящее время все они ликвидированы... В Киевской области зафиксированы 33 очага пожаров травяного настила площадью 26,8 га. Горят также и торфяники: Обуховский район, с.Безрадичи — 0,4 га; Вышгородский район с. Нижняя Дубечня — 0,2 га», — говорится в обнародованном сообщении.

Кроме того в КГГА отмечают, что по информации ГСЧС продолжается тушение отдельных очагов тления травяного настила в Житомирской области, где на территории Виступовицкого лесничества площадь пожара составляет около 2 тыс. га, а на территории Бережестского лесничества вблизи с.Бережесть — около 700 га.

В Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения ЧАЭС продолжается тушение пожаров на территории 5 лесничеств, где наблюдается тление травяного настила, пеньков и древесины в ячейках, пройденных огнем.

Радиационный фон в Киеве и области — в пределах нормы: средний радиационный фон в Киеве составляет 0,011 мР/час (норма — 0,030мР/ч); в Киевской области 0,014 мР/час (норма — 0,030 мР/час).

Вместе с тем, в воздухе Киева зафиксированы продукты горения.

«Содержание диоксида серы, формальдегида и диоксида азота превышено. Поэтому специалисты просят не выходить на улицу без необходимости, держать окна закрытыми и потреблять больше жидкости», — подчеркивают в КГГА.

Согласно данным автоматической станции AQT 420 «VAISALA» Киевского национального университета им.Тараса Шевченко (место нахождения — Голосеевский район) утром 18 апреля были зафиксированы колебания монооксида углерода и превышение ПДК.

«Последние данные о состоянии атмосферного воздуха также предоставил Центр общественного здоровья Института Марзеева. Согласно их информации, содержание мелкодисперсной пыли в воздухе Киева: PM 2,5 — 127 мкг, PM 10 — 126 мкг», — говорится в сообщении.