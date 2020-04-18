У Зеленского винят католическую Пасху в росте случаев заражения

За последние двое суток в Украине было зафиксировано больше всего случаев заражения коронавирусом по сравнению с предыдущим периодом распространения инфекции, что можно связать с Пасхальными праздниками, в частности, с празднованием католической Пасхи 12 апреля.
Как сообщает пресс-служба президента Украины, об этом шла речь в субботу на совещании по борьбе с коронавирусом под председательством Владимира Зеленского.
«Ведь в минувшее воскресенье более 100 тыс. украинцев все-таки посетили мероприятия в церквях, а симптомы болезни проявляются чаще всего на 5-6 день после заражения», — говорится в сообщении.
Зеленский выразил надежду, что украинцы осознают риски заражения сейчас в дни Пасхальных праздников в церквях.
«Пасха дома» — правильный ход, чтобы люди знали, что именно в этом году надо на этот большой праздник остаться дома. Это поможет уберечь здоровье и жизнь многих, чтобы в следующем году снова можно было посетить богослужение и отпраздновать Пасху традиционно и без ограничений", — отметил он.
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