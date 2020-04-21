У Зеленского требуют от регионов предоставлять оперативную статистику о распространении COVID-19 и предпринятых мерах

Во вторник по поручению президента Украины Владимира Зеленского состоялось селекторное совещание с главами областных государственных организаций, проведенное под председательством руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака, сообщает пресс-служба Офиса президента.
В совещании также приняли участие заместители руководителя Офиса президента, городской голова Киева Виталий Кличко и народные депутаты.
В ходе совещания Ермак особо подчеркнул важность получения оперативной информации и статистики из регионов о развитии ситуации с заболеваемостью COVID-19 и предпринятых карантинных мерах.
«Если есть какая-то проблема — вовремя присылайте информацию об этом. Чтобы вас не ждали, потому что без информации из нескольких областей мы не имеем полной картины по стране», — подчеркнул Ермак на совещании.
Он также призвал глав ОГА провести разъяснительную работу с главами районных госадминистраций, чтобы они оперативно реагировали на сообщения об обнаружении новых больных Covid-19 и принимали необходимые меры по их обсервации или госпитализации.
Также на совещании был поднят вопрос невыполнения рядом городов решения о временном закрытии продовольственных рынков.
«Будем поднимать этот вопрос на более серьезном уровне», — написал Ермак на своей странице в Facebook по итогам совещания.
«Отмечу, что в регионах должно быть полностью слаженное сотрудничество между областной и местной властью. Владимир Зеленский и Офис президента получает информацию как от руководителей областей, так и от городских голов. Поэтому мы четко видим общую картину и можем оперативно реагировать на вызовы», — добавил он.
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