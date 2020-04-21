Греция начинает смягчать карантин

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на следующей неделе объявит о плане перехода к нормальной жизни и смягчении ограничений, введенных из-за коронавируса, сообщил официальный представитель правительства Стелиос Петсас на брифинге во вторник.

«Премьер-министр 27 апреля или сразу затем, в начале следующей недели, проинформирует греков о следующих шагах, о планах по возвращению к нормальной жизни», — сообщил Петсас, которого цитируют РИА Новости.

Он сообщил также, что премьер на следующей неделе проинформирует парламент о ситуации и о последующих шагах. По словам Петсаса, переход к нормальной жизни будет постепенным.

«Мы еще не там. Нам нужно придерживаться мер, которые действуют до 27 апреля. В любом случае, возвращение будет постепенным, продолжительным и целенаправленным, чтобы у нас не было неудач. Это будет трудная задача, которую мы должны решить все вместе», — сказа Петсас.

По его мнению, начать можно с групп населения, которые, как показывают статистика и специалисты, менее подвержены серьезным осложнениям.

«Это может быть начато с экономической деятельности, которая предусматривает меньшее скопление людей, таких как небольшие розничные магазины. Это может также включать школы. В любом случае, мы обязаны защищать наиболее уязвимые группы населения, как пожилые люди и сограждане с заболеваниями», — сказал официальный представитель.

«Постепенный переход к нормальной жизни начинается символически с судебной власти, поскольку с 27 апреля будут открыты ипотечные конторы. Кроме того, мировые суды и суды первой инстанции будут открыты для конкретных судебных разбирательств, по которым есть согласие сторон. Для сведения к минимуму любого скопления людей, процесс будет проводиться через секретариаты без участия сторон», — сказал Петсас.

Он заметил, что в любом случае план постепенного перехода будет включать в себя некоторые существенные элементы, которые в период пандемии уже стали образом жизни и отныне будут сопровождать общество.

«Мы продолжаем мыть руки регулярно и тщательно. Мы не касаемся лица. Избегаем рукопожатий. Избегаем тесного контакта и соблюдаем дистанцию. И, конечно же, мы следуем тем мерам индивидуальной и коллективной защиты, которые нам предложат эксперты, столько, сколько потребуется», — сказал Петсас.

В Греции 27 апреля истекают различные ограничения, введенные с середины марта. В стране не работает большинство предприятий, запрещен бесцельный выход из дома и передвижение на автомобилях.