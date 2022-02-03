Ермак заболел коронавирусом

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что заболел коронавирусной инфекцией Covid-19.

«Сегодня получил положительный тест. Крайне не вовремя, но продолжаю работать, не останавливаясь», — написал Ермак в соцсети Facebook в четверг.

Он уточнил, что следующая неделя будет очень важной.

«Поэтому сделаю все возможное и пройду максимально интенсивное лечение, чтобы поскорее встать на ноги», — добавил он.

Напомним, что на следующей неделе должна состояться встреча политсоветников лидеров стран Нормандского формата.