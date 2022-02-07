Ермак выздоровел от коронавируса

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что выздоровел от COVID-19 и отправляется на работу.

«Получил отрицательный тест, и сегодня уже отправлюсь на работу. Максимально использовал выходные, чтобы подлечиться. Три дня интенсивной терапии, и это учитывая, что я был вакцинирован. Всех призываю вакцинироваться. Это очень помогает», — написал он в Facebook.

Ермак также подчеркнул, что «все планы на эту неделю в силе».

«Работы много, но энергии еще больше. Мощного всем иммунитета и крепкого здоровья!», — отметил он.

Как сообщалось, 3 февраля Ермак сообщил, что заболел коронавирусной инфекцией COVID-19.