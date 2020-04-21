Профильный комитет Рады успел рассмотреть за день 15% поправок к банковскому законопроекту

Парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рассмотрел 15% из 16 тыс. поправок к законопроекту № 2571-д «Об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности» и продолжит работу в среду утром, сообщил заместитель главы комитета Ярослав Железняк.

«Комитет ушел на перерыв — до 10 утра (22 апреля — Ред.). Из интересного — изменения в Гражданский кодекс не набрали необходимого количества голосов. Завтра комитет или вернется к этому вопросу, или будет уже его рассматривать по каждой поправке», — сообщил Железняк журналистам по итогам заседания комитета в среду.

Как сообщалось, профильный комитет приступил к рассмотрению поправок к данному законопроекту, принятие которого необходимо для дальнейшего сотрудничества с Международным валютным фондом, во вторник. Заседание проходило в онлайн-формате.