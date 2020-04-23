В ВСУ уже 46 случаев COVID-19

В Вооруженных силах Украины за последние сутки зарегистрированы три новых случая заболевания коронавирусом. Сейчас общее количество военнослужащих, больных COVID-19, составляет 46 человек.

Об этом сообщает пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ.

«На 07.00 23 апреля в Вооруженных силах Украины зарегистрированы 46 случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, из них 6 человек выздоровели и 2 летальных случая. На изоляции (в том числе самоизоляции) — 341 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток, — 80 человек. За прошедшие сутки зарегистрированы три новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19», — говорится в сообщении.

Как отмечается, двое больных сейчас находятся в учреждениях здравоохранения: Военно-медицинский клинический центр Северного региона — 1 военнослужащий, Черновицкий военный госпиталь — 1 военнослужащий. Во Львовской области один военный лечится дома под наблюдением медицинской службы.

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, военные получают необходимое лечение, заверили в пресс-службе.

Как сообщалось, по состоянию на 9:00 23 апреля в Украине 7170 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 187 летальных, 504 пациенты выздоровели. За сутки зафиксированы 578 новых случаев.