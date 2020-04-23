В ВСУ уже 46 случаев COVID-19

В Вооруженных силах Украины за последние сутки зарегистрированы три новых случая заболевания коронавирусом. Сейчас общее количество военнослужащих, больных COVID-19, составляет 46 человек.
Об этом сообщает пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ.
«На 07.00 23 апреля в Вооруженных силах Украины зарегистрированы 46 случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, из них 6 человек выздоровели и 2 летальных случая. На изоляции (в том числе самоизоляции) — 341 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток, — 80 человек. За прошедшие сутки зарегистрированы три новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19», — говорится в сообщении.
Как отмечается, двое больных сейчас находятся в учреждениях здравоохранения: Военно-медицинский клинический центр Северного региона — 1 военнослужащий, Черновицкий военный госпиталь — 1 военнослужащий. Во Львовской области один военный лечится дома под наблюдением медицинской службы.
Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, военные получают необходимое лечение, заверили в пресс-службе.
Как сообщалось, по состоянию на 9:00 23 апреля в Украине 7170 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 187 летальных, 504 пациенты выздоровели. За сутки зафиксированы 578 новых случаев.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016