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Эксперты не включили COVID-19 в список самых худших эпидемий

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Эксперты не включили COVID-19 в список самых худших эпидемий

Специалисты Deutsche Bank усомнились в том, что распространение коронавируса способно стать худшей пандемией в истории человечества, об этом сообщает РБК.

Как полагают авторы исследования, вспышка COVID-19 не войдет в двадцатку самых смертоносных. Они изучили 23 пандемии, которые унесли жизни не менее 100 тысяч человек каждая, после чего сравнили показатели смертности.

Наиболее губительной для человечества стала пандемия чумы 1347–1351 годов, также известная как «черная смерть». Тогда от болезни умерли 42 процента мирового населения — 200 миллионов человек. Второй в рейтинге стала эпидемия чумы 541–542 годов с 60 миллионами жертв (28,5 процента населения).

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Наиболее смертоносной болезнью современности остается СПИД. В результате заражения ВИЧ с момента открытия заболевания в 1981 году и по настоящее время умерли 0,57% населения (30 миллионов человек).

 

коронавирус
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Комментарии (1)
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Гость
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Виктор Вит
Виктор Вит 8 минут назад

Г-н Зеленский, а вы перестаньте заниматься, простите, ***-й, именуемой вами "рехформацией", перестаньте отвлекать врачей на бесконечные ПАЦы, курсы, аттестации, проводимых надутыми чиновниками с непомерными амбициями и очень далекими от практической медицины, перестаньте делить больницы на прибыльные и убыточные с неудержимым стремлением ликвидировать последние и может вспомните о общедоступной и качественной (вспомним хотя бы победу - настоящую, а на на бумаге - над многими болезнями, которые при вас и ваших "папередниках" расцвели с новой силой) так нелюбимой вами советской медицине (впрочем у вас кажется вызывает нервны тик все, связанное с тем периодом, - хотя противопоставить ему вам нечего) , при которой глава мин.здрава был личным врачом первых лиц государства. Вы где лечитесь?

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