В Италии продолжает снижаться число заразившихся коронавирусом за сутки

Общее число случаев заражения коронавирусом в Италии за сутки возросло на 1739 до 199 414 с начала эпидемии, заявил на брифинге глава службы гражданской обороны Анджело Боррелли.
Это самый низкий прирост с 10 марта, когда сообщалось о 977 новых случаях. Днем ранее было зарегистрировано 1797 случаев заражения. Рекордный же показатель был достигнут 21 марта, когда общее число заражений выросло на 6557.
«Сегодняшние данные говорят о падении числа пациентов палат интенсивной терапии и госпитализированных», — сказал Боррелли.
Больницы покинули 1019 зараженных, из реанимации выписаны 53 больных.
«Продолжается снижаться давление на больничные структуры», — сказал Боррелли, отметив, что 79% зараженных находятся в условиях домашней изоляции.
Выздоровевшими за сутки объявлены 1696 жителя Италии. Этот показатель достиг 66 624 человек. Накануне служба гражданской обороны сообщила о 1808 случаях выздоровления.
Число погибших вследствие заражения коронавирусом за сутки возросло на 333 до 26 977 человек. В воскресенье рост жертв составил 260, что стало самым низким приростом с 14 марта. 27 марта итальянские власти сообщили о рекорде по числу скончавшихся за сутки, который составил 969 смертельных исходов.
Число зараженных без учета выздоровевших и скончавшихся снова сократилось после небольшого роста в воскресенье.
«На сегодня зараженными являются 105 813 человек, на сутки это число снизилось на 290», — сказал Боррелли. Это важнейший показатель начал снижаться с 20 апреля.
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