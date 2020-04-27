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В Италии продолжает снижаться число заразившихся коронавирусом за сутки

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В Италии продолжает снижаться число заразившихся коронавирусом за сутки

Общее число случаев заражения коронавирусом в Италии за сутки возросло на 1739 до 199 414 с начала эпидемии, заявил на брифинге глава службы гражданской обороны Анджело Боррелли.

Это самый низкий прирост с 10 марта, когда сообщалось о 977 новых случаях. Днем ранее было зарегистрировано 1797 случаев заражения. Рекордный же показатель был достигнут 21 марта, когда общее число заражений выросло на 6557.

«Сегодняшние данные говорят о падении числа пациентов палат интенсивной терапии и госпитализированных», — сказал Боррелли.

Больницы покинули 1019 зараженных, из реанимации выписаны 53 больных.

«Продолжается снижаться давление на больничные структуры», — сказал Боррелли, отметив, что 79% зараженных находятся в условиях домашней изоляции.

Выздоровевшими за сутки объявлены 1696 жителя Италии. Этот показатель достиг 66 624 человек. Накануне служба гражданской обороны сообщила о 1808 случаях выздоровления.

Число погибших вследствие заражения коронавирусом за сутки возросло на 333 до 26 977 человек. В воскресенье рост жертв составил 260, что стало самым низким приростом с 14 марта. 27 марта итальянские власти сообщили о рекорде по числу скончавшихся за сутки, который составил 969 смертельных исходов.

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Число зараженных без учета выздоровевших и скончавшихся снова сократилось после небольшого роста в воскресенье.
«На сегодня зараженными являются 105 813 человек, на сутки это число снизилось на 290», — сказал Боррелли. Это важнейший показатель начал снижаться с 20 апреля.

Италия, коронавирус
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Понедельник, 27 апреля 2020
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