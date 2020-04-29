Новый глава Госналоговой подпишет контракт только на период карантина

Новоназначенный глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко подпишет контракт на период карантина, сообщил министр финансов Сергей Марченко.
«Руководителем Госналоговой службы назначен Алексей Любченко. Я сразу укажу: назначение идет путем заключения контракта на период карантина», — сказал Марченко в ходе пресс-брифинга в среду.
В то же время министр сообщил, что через десять дней Любченко должен представить стратегический план своей работы.
«Налоговая будет отчитываться каждый месяц о выполнении своей работы. Основной критерий — обеспечение доходной части бюджета. Но это не должно происходить за счет давления на бизнес», — указал Марченко.
Он также подтвердил, что главой Госаудиторской службы назначен экс-замминистра финансов Геннадий Плис.
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