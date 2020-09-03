Министра финансов вызвали на заседание профильного комитета Рады

Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ожидает участия министра финансов Сергея Марченко на заседании 9 сентября.

«Ждем на чай министра финансов на комитете 9 сентября», — написал он в Телеграм-канале в четверг.

Гетманцев, который неоднократно критиковал министра в последнее время, обнародовал также письмо к Марченко, в котором, в частности, просит подготовиться к ответам на вопросы о занижении индикативных показателей по доходам в госбюджете-2020, отсутствии результатов реформы таможни, о кадровых решениях в Госналоговой и Гостаможне, задолженности по оплате труда медикам, а также на ряд других вопросов.