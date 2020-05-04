Пандемия коронавируса уже обошлась жителям планеты в $3,4 трлн

Население мира в 2020 году в результате пандемии коронавируса COVID-19 понесло убытки в размере $3,4 трлн. Об этом, как передает Интерфакс, заявил председатель 74-й сессии Генассамблеи ООН, представитель Нигерии Тиджани Мухаммад-Банде.
«Согласно данным Международной организации труда (МОТ), из-за пандемии коронавируса в 2020 году люди по всему миру понесли убытки в размере $3,4 трлн. Все страны (. . .) в данное время находятся под большим давлением. Ни одна страна мира в одиночку не может выстоять против таких трудностей. Мы (ООН — Ред.) хотим совместными усилиями победить пандемию COVID-19», — отметил Мухаммад-Банде в понедельник в ходе видеоконференции контактной группы Движения неприсоединения.
Для этого, по словам Мухаммад-Банде, должна быть создана новая, устойчивая система, которая прекратит войны в различных странах. «Мы призвали весь мир к прекращению войн. Сейчас кризисная ситуация во всем мире», — отметил он.
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