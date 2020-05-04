Украинцы на карантине на треть увеличили заказы с AliExpress

Компания «Нова Пошта Глобал» (Nova Poshta Global, NPG), входящая в группу компаний «Нова Пошта», отмечает рост объемов заказов украинцев с AliExpress на 28% по сравнению с апрелем прошлого года.

Как сообщается в пресс-релизе компании в понедельник, всего за январь-март текущего года «Нова Пошта Глобал» доставила самолетами более 1 тыс. тонн товаров из Китая и США.

«Любимым зарубежным интернет-магазином среди украинцев продолжает быть AliExpress, на котором выросла не только количество заказов, но и средний чек покупок. Если в карантин он составлял $6,6, то теперь он вырос до $11,6, а среди заказов украинцев увеличилось количество защитных средств и товаров медицинского назначения — маски, респираторы, термометры и др. Но самыми популярными категориями товаров остаются чехлы для телефонов, кабели, зарядные устройства, одежда, обувь, белье и БАДы», — отмечает «Нова Пошта Глобал».

Вторую строчку после AliExpress по популярности среди украинцев, по данным компании, занимают американские онлайн-магазины: iHerb, Ebay, Amazon и 6p.m.

Как сообщила «Нова Пошта Глобал», за время карантина вдвое увеличилось количество заказов от клиентов из Житомирской области. Однако самыми активными покупателями из-за границы остаются жители больших городов — Киева, Харькова, Одессы, Днепра и Львова.

«Рост объемов мы связываем с запуском на сайте AliExpress заказа доставки напрямую в отделение „Новой Пошты“. Нужно лишь указать опцию AliExpress Standard Shipping и на карте выбрать ближайшее отделение. В среднем за день клиенты „Новой Пошты“ заказывают около 2,6 тонн товаров исключительно с AliExpress. Сейчас мы регулярно доставляем покупки чартерными грузовыми самолетами и поездом. Следующий самолет ожидаем уже в начале мая», — цитирует пресс-служба директора компании «Нова Пошта Глобал» Юрия Беневитского.