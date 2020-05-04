Украинцы на карантине на треть увеличили заказы с AliExpress

Компания «Нова Пошта Глобал» (Nova Poshta Global, NPG), входящая в группу компаний «Нова Пошта», отмечает рост объемов заказов украинцев с AliExpress на 28% по сравнению с апрелем прошлого года.
Как сообщается в пресс-релизе компании в понедельник, всего за январь-март текущего года «Нова Пошта Глобал» доставила самолетами более 1 тыс. тонн товаров из Китая и США.
«Любимым зарубежным интернет-магазином среди украинцев продолжает быть AliExpress, на котором выросла не только количество заказов, но и средний чек покупок. Если в карантин он составлял $6,6, то теперь он вырос до $11,6, а среди заказов украинцев увеличилось количество защитных средств и товаров медицинского назначения — маски, респираторы, термометры и др. Но самыми популярными категориями товаров остаются чехлы для телефонов, кабели, зарядные устройства, одежда, обувь, белье и БАДы», — отмечает «Нова Пошта Глобал».
Вторую строчку после AliExpress по популярности среди украинцев, по данным компании, занимают американские онлайн-магазины: iHerb, Ebay, Amazon и 6p.m.
Как сообщила «Нова Пошта Глобал», за время карантина вдвое увеличилось количество заказов от клиентов из Житомирской области. Однако самыми активными покупателями из-за границы остаются жители больших городов — Киева, Харькова, Одессы, Днепра и Львова.
«Рост объемов мы связываем с запуском на сайте AliExpress заказа доставки напрямую в отделение „Новой Пошты“. Нужно лишь указать опцию AliExpress Standard Shipping и на карте выбрать ближайшее отделение. В среднем за день клиенты „Новой Пошты“ заказывают около 2,6 тонн товаров исключительно с AliExpress. Сейчас мы регулярно доставляем покупки чартерными грузовыми самолетами и поездом. Следующий самолет ожидаем уже в начале мая», — цитирует пресс-служба директора компании «Нова Пошта Глобал» Юрия Беневитского.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016