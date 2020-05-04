В ОП ожидают пик заболеваемости коронавирусом еще до середины мая

Украина ожидает пик заболеваемости коронавирусом до середины мая, отмечает руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Наши ученые говорят о том, что мы ожидаем пик (заболеваемости коронавирусом — Ред.) еще до середины мая», — сказал он в ходе онлайн-дискуссии «Пандемия, реформа, война и мир: взгляд из Украинского Белого Дома», организованной Atlantic Council в понедельник, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, по состоянию на 9:00 понедельника, 4 мая, наибольшее количество новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом за сутки в Украине зафиксировано в Черновицкой и Киевской областях. Общее число инфицированных Covid-19 составляет 12 331 человек, количество заболевших за сутки возросло на 418.