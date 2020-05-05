Трамп пообещал рассказать всю правду про происхождение коронавируса

Соединенные Штаты через некоторое время предоставят информацию, в которой подробно будет говориться о происхождении коронавируса. Об этом сообщил во вторник американский президент Дональд Трамп в беседе с журналистами на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в штат Аризона.
Отвечая на вопрос о том, когда американские власти проинформируют о происхождении коронавируса, Трамп ответил: "Мы предоставим весьма определенную информацию через некоторое время".
Он не стал указывать точные сроки.
Напомним, что в середине апреля телеканал Fox News сообщил, что коронавирус появился в одной из лабораторий Китая в результате его попыток превзойти США в наработках по обнаружению вирусов и борьбе с ними. Первым COVID-19 случайно заразился сотрудник лаборатории.
Версию о том, что вирус был искусственно создан, в Бюро разведки и исследований Госдепартамента США не поддержали, отметив, что доказательств этому нет. Однако позднее американский лидер Дональд Трамп заявил, что у него есть данные, которые позволяют говорить о появлении коронавируса именно в китайской лаборатории. Госсекретарь США Майк Помпео в свою очередь заявил, что у Пекина была возможность «предотвратить все бедствия, постигшие мир», однако вместо этого власти КНР повели себя как авторитарные режимы, пытаясь «скрыть, спрятать и запутать».
Как следует из совместного доклада спецслужб США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии, после проведения опытов в лаборатории власти КНР поручили уничтожить доказательства, а также намеренно скрывали новости о появлении коронавируса, сообщила The Daily Telegraph.
В Китае же информацию об искусственном происхождении коронавируса опровергли.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016