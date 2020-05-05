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Трамп пообещал рассказать всю правду про происхождение коронавируса

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Трамп пообещал рассказать всю правду про происхождение коронавируса

Соединенные Штаты через некоторое время предоставят информацию, в которой подробно будет говориться о происхождении коронавируса. Об этом сообщил во вторник американский президент Дональд Трамп в беседе с журналистами на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в штат Аризона.

Отвечая на вопрос о том, когда американские власти проинформируют о происхождении коронавируса, Трамп ответил: "Мы предоставим весьма определенную информацию через некоторое время".

Он не стал указывать точные сроки.

Напомним, что в середине апреля телеканал Fox News сообщил, что коронавирус появился в одной из лабораторий Китая в результате его попыток превзойти США в наработках по обнаружению вирусов и борьбе с ними. Первым COVID-19 случайно заразился сотрудник лаборатории.

Версию о том, что вирус был искусственно создан, в Бюро разведки и исследований Госдепартамента США не поддержали, отметив, что доказательств этому нет. Однако позднее американский лидер Дональд Трамп заявил, что у него есть данные, которые позволяют говорить о появлении коронавируса именно в китайской лаборатории. Госсекретарь США Майк Помпео в свою очередь заявил, что у Пекина была возможность «предотвратить все бедствия, постигшие мир», однако вместо этого власти КНР повели себя как авторитарные режимы, пытаясь «скрыть, спрятать и запутать».

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Как следует из совместного доклада спецслужб США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии, после проведения опытов в лаборатории власти КНР поручили уничтожить доказательства, а также намеренно скрывали новости о появлении коронавируса, сообщила The Daily Telegraph.

В Китае же информацию об искусственном происхождении коронавируса опровергли.

Дональд Трамп, коронавирус
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