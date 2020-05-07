ЕБРР и Нацбанк договорились о свопе объемом $500 млн

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Национальный банк Украины (НБУ) договорились о свопе в размере $500 млн с целью увеличения доступности финансирования в гривне для местных компаний, на которые негативно повлияла пандемия коронавируса.

«Своп „доллар-гривня“ позволит ЕБРР получить надежный доступ к гривневой ликвидности и предоставлять кредиты в местной валюте как существующим, так и новым клиентам», — указано в сообщении ЕБРР в четверг.

Банк уточнил, что эти средства будут использоваться для удовлетворения неотложных потребностей компаний в ликвидности, краткосрочном оборотном капитале и торговом финансировании. Выдача финансирования в гривне позволит ограничить соответствующие валютные риски, подчеркнули в ЕБРР.

В банке добавили, что данное финансирование должно смягчить экономическое влияние пандемии коронавируса

Стороны планируют, что первая транзакция в рамках этого свопа будет осуществлена уже в ближайшие недели, отмечено в пресс-релизе.

Как уточнили агентству «Интерфакс-Украина» в банке, соответствующие документы о свопе были подписаны в четверг.

Как сообщалось, ЕБРР запустил программу реагирования на связанный с коронавирусом кризис и посткризисного восстановления. Ожидается, что на это будут направлены все инвестиции банка в течение 2020-21 гг. в размере до EUR21 млрд.

ЕБРР является крупнейшим международным финансовым инвестором в Украине и уже взял на себя обязательства по предоставлению почти EUR15 млрд в рамках 466 проектов по всей стране.